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الكوريتان توافقان على اجراء محادثات عسكرية لإزالة التوتر

أخبار الآن | سيول - كوريا الجنوبية - (أ ف ب)
                     
اتفقت كوريا الشمالية والجنوبية على إجراءِ محادثاتٍ عسكرية لنزعِ فتيلِ التوترِ العسكري الحالي في شبهِ الجزيرة ، وإجراءِ محادثاتٍ عسكرية حول المسألة ، وذلكَ في أعقابِ اللقاءِ الأول بين الجانبين منذ عامين.

كما أعلنت الدولتين أن رياضيينَ ومسؤولينَ وصحافيينَ من الشمال سيشاركونَ في الألعابِ الأولمبية الشتوية التي ستستضيفها سيول في شباط/فبراير المقبل ، على أن تؤمنَ كوريا الجنوبية المَرافقَ والتسهيلات الضرورية.

 

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