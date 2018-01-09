الكوريتان توافقان على اجراء محادثات عسكرية لإزالة التوتر

أخبار الآن | سيول - كوريا الجنوبية - (أ ف ب)



اتفقت كوريا الشمالية والجنوبية على إجراءِ محادثاتٍ عسكرية لنزعِ فتيلِ التوترِ العسكري الحالي في شبهِ الجزيرة ، وإجراءِ محادثاتٍ عسكرية حول المسألة ، وذلكَ في أعقابِ اللقاءِ الأول بين الجانبين منذ عامين.

كما أعلنت الدولتين أن رياضيينَ ومسؤولينَ وصحافيينَ من الشمال سيشاركونَ في الألعابِ الأولمبية الشتوية التي ستستضيفها سيول في شباط/فبراير المقبل ، على أن تؤمنَ كوريا الجنوبية المَرافقَ والتسهيلات الضرورية.

اقرأ أيضا:

تيلرسون يهدد كوريا الشمالية مجددا بالخيار العسكري