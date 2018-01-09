الإتحاد الأوروبي يوسع عقوباته ضد "بيونغ يانغ"

أخبار الآن | بيونغ يانغ - كوريا الشمالية - (وكالات)



وسع مجلس الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ، في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن لعام 2017، مدرِّجا بذلك 16 فردا ووزارة الدفاع الكورية الشمالية في قائمة العقوبات، وأشار المجلس، إلى أنه مع مراعاة العقوبات الجديدة ، فقد أصبح مدرَجا في قوائم عقوبات الأمم المتحدة، 79 فردا و 54 منظمة، وكان الاتحاد الأوروبي قد قرّر في الـ16 أكتوبر من العام الماضي، فرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية

وذكر المكتب الصحفي لمجلس الاتحاد، أن المدرجين في القائمة ستجمد أصولهم المصرفية في الاتحاد الأوروبي وسيقيد دخولهم إلى الدول الأوروبية، في سياق متصل أعرب الرئيس دونالد ترامب السبت عن استعداده للتحدث هاتفيا مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وذلك في تصريحات له خلال مؤتمر صحافي في "كامب ديفيد".

وردا على سؤال عما إذا كان مستعدا لإجراء محادثة هاتفية مع زعيم كوريا الشمالية الآن، قال "أؤمن دائما بالحوار"، وأضاف "موقفنا تعرفون ما هو. نحن حازمون للغاية... لكني بكل تأكيد سأفعل ذلك. لا توجد مشكلة بشأن ذلك على الإطلاق".

لكن الرئيس أشار إلى أنه موقفه هذا لا يعني أنه لا توجد شروط لاتخاذ مثل هذه الخطوة، وأكد أنه لولا الضغط الذي مارسه على بيونغ يانغ لما كانت الكوريتان شرعتا في بدء حوار، وكان ترامب قد اعتبر في تغريدة سابقة أن إجراء محادثات بين الدولتين جاء نتيجة حزمه حيال "بيونغ يانغ".

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