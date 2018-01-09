إعصار في مدغشقر يخلف 29 قتيلا ويشرد الآلاف

أخبار الآن | انتاناناريفو - مدغشقر - (وكالات)



لقي 29 شخصا مصرعهم بفعل الاعصار "آفا" الذي اجتاح نهاية الاسبوع الماضي انحاء من جزيرة مدغشقر الواقعة قبالة سواحل شرق أفريقيا، كما أعلنت السلطات الاثنين، ومر الإعصار المداري آفا عبر مدغشقر يومي الجمعة والسبت وضرب أغلب الشواطئ الشرقية للجزيرة برياح تراوحت سرعتها ما بين 140 و190 كيلومترا في الساعة.



وقال المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث في بيان إن أكثر من 13 ألف شخص نزحوا بسبب الإعصار في حين حصل أكثر من 16 ألف تلميذ على عطلة مدرسية حتى يوم الخميس بسبب مخاوف من فيضانات وانهيارات أرضية.

وأعلنت منطقة هوت ماتسيترا الإدارية، الواقعة على بعد نحو 400 كيلومتر جنوبي تناناريف، أن من بين القتلى ثمانية من عائلة واحدة تعرض منزلهم لانهيار أرضي.

وفي مارس آذار 2017 ضرب الإعصار إيناوو مدغشقر وقتل 78 شخصا على الأقل على الساحل الشمالي الشرقي الذي يشتهر بإنتاج الفانيلا، ودمر الإعصار إناوو نحو 30 بالمئة من المحصول في أكبر منتج في العالم للفانيلا وهو ما يمثل نحو نصف الإنتاج العالمي، لكن جورج جيريارتس رئيس رابطة مصدري الفانيلا قال لرويترز إن الإعصار آفا لم يضرب مناطق إنتاج الفانيلا ولم يكن له "أي أثر" على الإنتاج.

اقرأ أيضا:

ما هو الطاعون الرئوي الذي تحذر منه الصحة العالمية في مدغشقر؟



