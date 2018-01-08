مطالب بتأسيس هيئة لبحث شكاوى الممثلات من ‏التحرش في ألمانيا

أخبار الآن | برلين - المانيا ( وكالات )



ازدادت مؤخراً المطالب بتأسيس هيئة للتحقيق في شكاوى التحرش ضد الممثلات في ألمانيا، بعد نشر تقارير عديدة حول هذا ‏الأمر.‏

وأوضحت كريستينا لودرز، رئيسة قسم مكافحة التمييز بالحكومة الألمانية أن هناك تقصيراً في التعامل مع شكاوى المضايقات في ‏مكان العمل، كما ينص عليه القانون، ولا بد من تأسيس هيئة مستقلة.‏

وقالت لودرز: "حتى في ألمانيا تُرك الممثلون والممثلات ممن عانوا ‏وعانين من التحرش الجنسي وحيدين/ وحيدات دون تأييد من أي طرف".‏

وأضافت لودرز أن تأسيس هيئة لبحث الشكاوى أمر مهم، حتى يتم التوصل إلى هدف يتمثل في عدم السماح بالمضايقات ‏الجنسية.‏

وتابعت لودرز: "لقد طال امتعاض الجالسين على أريكة التمثيل أطول مما يجب"، مشيرة إلى أن حالة المخرج والمنتج السينمائي ‏الأمريكي الشهير هارفي واينشتاين والجدل حول هاشتاغ "أنا أيضاً"، سلطت الضوء على أن الممثلات والممثلين يتعرضون ‏جميعاً لخطر أكبر من المضايقات الجنسية في مكان العمل، وأوضحت أن هناك تقصيراً في التعامل مع شكاوى المضايقات في ‏مكان العمل، كما ينص عليه القانون، ولا بد من تأسيس هيئة مستقلة.‏

تجدر الإشارة إلى أن صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت في تشرين الأول/ أكتوبر مقالة أتهم فيها المخرج والمنتج السينمائي ‏الأمريكي الشهير هارفي واينشتاين بممارسات واعتداءاته جنسية على عدد من ممثلات هوليوود. (‏DPA‏) ‏



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