مباحثات الكوريتين قد تتناول مصير العائلات المنفصلة

أخبار الآن | سيول - كوريا الجنوبية (ا ف ب)

أعلن رئيس الوفد الكوري الجنوبي الى المحادثات المزمع اجراؤها بين سيول وبيونغ ياتغ، الاثنين ان كوريا الجنوبية ستطرح موضوع استئناف اللقاءات بين العائلات التي فرقتها الحرب الكورية (1950-1953). ووجد ملايين الكوريين بالاجمال انفسهم منفصلين عن بعضهم على جانبي الحدود بعد الحرب. وتوفي معظمهم من دون ان تتاح لهم فرصة لقاء اقربائهم من جديد.

وقال وزير التوحيد شو ميونغ-غيون الذي سيقود وفد سيول الى المحادثات "نحن نستعد لمحادثات حول مسألة العائلات المنفصلة وسبل تهدئة التوترات العسكرية"، بحسب ما نقلت عنه وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للانباء. واتفقت الكوريتان الجمعة على اجراء اول حوار رسمي بينهما منذ اكثر من عامين. ويتوقع ان تبحثا ايضا مشاركة كوريا الشمالية في دورة الالعاب الاولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية الشهر المقبل.



وذكرت وزارة التوحيد ان الوفد الكوري الشمالي الى الاجتماع الذي سيتم عقده الثلاثاء في قرية الهدنة في بانمونجوم سيترأسه ري سون-غون رئيس ادارة الشؤون الكورية. وأبلغت بيونغ يانغ الجنوب بأن أربعة مسؤولين آخرين سوف يرافقون ري، بمن فيهم مسؤولون عن الرياضة.



وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون اعلن في رسالته لمناسبة العام الجديد ان بلاده تتمنى نجاح الالعاب الاولمبية وتنوي ارسال وفد للمشاركة فيها. وتأمل سيول ومنظمو الألعاب في ان تشارك فيها بيونغ يانغ من اجل خفض التوتر في شبه الجزيرة.



واتفقت واشنطن وسيول على ان تؤجلا الى ما بعد دورة الألعاب الاولمبية مناوراتهما العسكرية السنوية التي تؤدي في كل مرة الى تفاقم التوترات في شبه الجزيرة.

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