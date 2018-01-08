كوريا الشمالية لا تحتفل بعيد ميلاد زعيمها لسبب غامض جدا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نوفوستي)

يقصد معظم الأمراء والملوك في العالم الاحتفال بأعياد ميلادهم، وتخصيص هذا اليوم يوما للاحتفال يشاركون الشعب أفراحهم، وتخليده ذكرى حتى بعد وفاتهم.. لكن الموضوع مختلف بالنسبة لزعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" الذي لا يعرف بالضبط كم يبلغ عمره، فهو لا يحتفل بعيد ميلاده على الملأ رغم الأنا العالية المعروف بها، كما لا يخصصه يوما لإجازة رسمية!

في المقابل، تؤكد وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" إن عمر زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" بلغ اليوم الاثنين 8 يناير/ كانون الثاني 34 عاما، وتشير إلى أنه لم يتم في كوريا الشمالية أبدا الاحتفال بعيد ميلاده..

بالاضافة إلى انعدام الاحتفال بهذه المناسبة، فإن وكالة "يونهاب"، تؤكد أن الثامن من يناير لا يشار له في الروزنامات كعطلة رسمية، كما لا يشار له بشكل رسمي في الكوريا الشمالية على أنه تاريخ ميلاد زعيم كوريا الشمالية، وهو ما يعتبر غريب جدا.. ربما أن "كيم جونغ" لا يرغب بذلك ولا يعير اهتماما ليوم ميلاده.. إذ لا يعرف تاريخ ميلاده الدقيق رغم أن كل المعطيات تشير أنه من مواليد سنة 1984..

الجدير بالذكر، أن "كيم جونغ" الذي ورث السلطة عن والده المتوفى، أصبح يحظى بشعبية كبيرة في الغرب، خصوصا بعد ازدياد التوتر السياسي في شبه الجزيرة الكورية، والتجربة النووية..

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