فرنسا تحيي ذكرى ضحايا اعتداءات "شارلي ايبدو" في باريس

أخبار الآن | باريس - فرنسا - (وكالات)

أحيا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ذكرى ضحايا الاعتداءات التي استهدفت مقر صحفية "تشارلي ايبدو" ومتجرا في باريس، بعد ثلاثة أعوامٍ من وقوعها.

وقال ماكرون في تغريدة ازاء الهجوم الاسوا الذي حدث قبل ثلاث سنوات، اظهرت فرنسا انها قوية في وحدتها. علينا ألا ننسى أننا امة تقف صفا واحدا".

وبدأت مراسم تكريم الضحايا أمام المقر السابق للصحيفة الاسبوعية الساخرة شرقي باريس، حيث قَتل الأخَوان شريف وسعيد كواشي 11 شخصا في السابع من كانون الثاني/يناير سنة 2015.



ومن بين الضحايا عدد من كبار اسماء الأسبوعية بينهم رسامو الكاريكاتور وولينسكي وكابو واونوريه وتينيوس، ومدير التحرير السابق شارب والاقتصادي برنار ماريس.



وبعد قراءة أسماء الضحايا، وضعت أكاليل عدة أمام المقر ووقف المشاركون في مراسم التكريم دقيقة صمت عن أرواح الضحايا.



وبعد عزف النشيد الوطني تحدث ماكرون مطولا مع عائلات الضحايا.



ورافق ماكرون وزراء عديدون بالاضافة الى رئيسة بلدية باريس آن ماري إيدالغو ورئيس الوزراء السابق مانويل فالس.



وشارك في مراسم التكريم أيضا عدد من العاملين في فريق الاسبوعية.



وتكررت المراسم نفسها على بعد بضعة أمتار، حيث قتل الشرطي احمد مرابط برصاص الاخوين كواشي فيما كان يحاول توقيفهما أثناء فرارهما.



والإثنين، سيقوم وزير الداخلية جيرار كولومب بتمثيل ماكرون الذي سيكون في زيارة الى الصين، في مراسم تكريم ذكرى الشرطية كلاريسا جان فيليب في مونروج في جنوب باريس.



وكانت هذه الشرطية الشابة تلقت نداء بسبب حادث سير بسيط، فقتلها اميدي كوليبالي في الشارع في 8 كانون الثاني/يناير 2015.



وفي 11 كانون الثاني/يناير 2015، نزل أكثر من أربعة ملايين شخص الى شوارع المدن الفرنسية الكبرى حاملين لافتات كتب عليها "انا شارلي"، دفاعا عن حرية التعبير.

وكتب الرئيس السابق فرنسوا هولاند، في رسالة نشرها على صفحته على موقع "فيسبوك" الأحد، "لا يجب أن ننسى أي شيء من هذه الأيام الرهيبة"، مضيفا "فرنسا يمكن أن تكون فخورة بأنها تصرفت بكرامة عندما تظاهرت جماعيا في 11 كانون الثاني/يناير مع قادة العالم كله، تحت شعار حقوق الانسان والحرية".

من جانبه قال زعيم اليمين الفرنسي لوران فوكييه في تغريدة "يجب الا ننسى انه حين يتم تهديد حرية التعبير، هلى فرنسا الا تتراجع او تلقي السلاح امام الظلامية".

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