استمرار احتجاجات التغيير في إيران رغم الإجراءات الأمنية

أخبار الآن | طهران - إيران - (وكالات)

شهدت تسع مدن إيرانية على الأقل احتجاجات جديدة مطالبة بالتغيير وسط إجراءات أمنية مشددة في مختلف أنحاء البلاد، فيما أفاد ناشطون على مواقع التواصل بشن السلطات موجة جديدة من الاعتقالات. وذكرت وسائل إعلام محلية إيرانية أن اشتباكات اندلعت بين مئات المحتجين وقوات الأمن الداخلي في العاصمة طهران.

وخرجت مظاهرات أيضا في ماهشهر في جنوب غرب إيران، وقم وأهواز وكرج وغيرها. ويوم الأحد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عدة دعوات لمواصلة الاحتجاجات. يذكر أن المظاهرات انطلقت قبل 10 أيام احتجاجا على غلاء المعيشة وسياسات طهران وتدخلاتها في النزاعات الإقليمية.

وفيما أعلنت السلطات أن 22 شخصا لقوا مصرعهم خلال المظاهرات، يقول ناشطون إن أكثر من 40 متظاهرا قتلوا خلال مواجهات مع قوات الأمن. أما المعتقلين، فتشير الأرقام الرسمية إلى إلقاء القبض على 1800 شخص، بينما تقول مصادر مطلعة إن العدد يصل إلى آلاف.

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