اقتراح بريطاني بوضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب

أخبار الآن | لندن - بريطانيا (صحيفة "تلغراف)

كشفت صحيفة "تلغراف" عن أن عشرات من نوابِ مجلسِ العموم البريطاني، قد دعموا اقتراحاً يطالبُ وزيرةَ الداخلية أمبر راد rud، بتصنيفِ مليشيا الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمةٍ إرهابية"؛ بسبب قمعها للمتظاهرين ودعمها للتنظيمات الإرهابية.

وذكرت الصحيفة أن أكثر من 30 نائباً عن حزبِ العمال من بين 69 نائباً، إلى جانب 16 نائباً من حزب ِالمحافظين، وقّعوا على اقتراحٍ يدعمُ تضمينَ مليشيا الحرس الثوري الإيراني على القائمةِ الرسمية للمنظمات المحظورة وفرض عقوبات على مسؤوليها، والعمل مع الحلفاء من أجل طرد المليشيا من سوريا والعراق ومنطقة الشرق الأوسط بالكامل.



وأوضحت الصحيفة أن الاقتراح شمل التأكيد أن مليشيا الحرس الثوري لا تستجيب إلا لأوامر المرشد الأعلى فقط، وأنها مسؤولة عن قمع الشعب الإيراني بما في ذلك مظاهرات 2009، إلى جانب شن حملة قمعية على المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين، فضلاً عن الاعتقالات التعسفية لمزدوجي الجنسية.

وأشارت إلى أنه وقّع على الاقتراح نواب من أحزاب: المحافظين والعمال والوطني الاسكتلندي وبلايد سيمرو والديمقراطيين الأحرار والديمقراطي الوحدوي، ومن بينهم النائب السابق لرئيس مجلس العموم نايجل إيفانز، وعضو اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان فيونا بروس، والسير بير بوتوملي الذي كان وزيراً في عهد رئيسة الوزراء الراحلة مارجريت تاتشر.

وكان النائب عن حزب المحافظين بوب بلاكمان، قد قدّم الاقتراح في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل اندلاع المظاهرات الأخيرة ضد فساد وديكتاتورية النظام في إيران. ووصف بلاكمان المتظاهرين بأنهم "شجعان جداً".

المزيد من الأخبار

اعتقال عشرات الجامعيين واستمرار مظاهرات التغيير في إيران

ضبط شحنة مشبوهة في عدن مصدرها ايران

