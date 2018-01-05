واشنطن تفرض عقوبات على 5 كيانات صناعية إيرانية

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الامريكية (وكالات)



فرضت وزارةُ الخزانةِ الأمريكية ، عقوبات على خمسِ مجموعاتٍ صناعية إيرانية بعد اتهامها بالمشاركة في برنامجِ صناعةِ الصواريخ البالستية الإيرانية .

وجاءَ في بيانٍ صادر عن الوزارة أن خمسَ شركاتٍ صناعية، هي فروعٌ لمجموعةِ باقري الصناعية التي سبقَ وأن وُضعت على اللائحةِ السوداء الأمريكية، قد وضعت أيضا على هذهِ اللائحة، الأمر الذي يجمد كل أصولها في الولايات المتحدة، ويمنع أي تعامل تجاري معها، كما يمنع دخولها إلى النظام المالي الأميركي.



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