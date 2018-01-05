عاصفة ثلجية تجتاح أمريكا وتعطل رحلات الطيران وتتسبب فى وفيات

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الامريكية (وكالات)



اجتاحت عاصفة ثلجية شمالَ شرقِ الولايات المتحدة مما تسببَ فى إغلاقِ المدارسِ والمكاتب الحكومية وحرمانِ عشراتِ الآلافِ من الكهرباء وتعطيلِ حركةِ السفر وإغلاقِ مطارِ جون كيندى أمامَ الرحلاتِ الجوية نظرا لتراكم الثلوج

وألغيت آلافٌ من رحلاتِ الطيران وظهرت كاسحاتُ الثلوجِ وشاحناتُ الملحِ بكثافة فى الشوارعِ والطرقِ السريعة، ويأملُ السكان الذينَ غامروا بالخروجِ إلى أعمالهم أن يتمكنوا من العودةِ سالمينَ إلى منازلهم بعد أن اشتدت وطأة العاصفة.

وأصدرت السلطات تحذيرات من آثار العاصفة الثلجية على امتداد الساحل من ولاية نورث كارولاينا إلى ولاية مين وتوقعت الهيئة الوطنية للطقس أن تصل سرعة الرياح إلى 113 كيلومترا فى الساعة وهى سرعة قد تؤدى إلى سقوط أشجار أو انقطاع الكهرباء.

وتشير التوقعات إلى تراكم الثلوج بارتفاع نحو 30 سنتيمترا فى بوسطن والمناطق الساحلية فى نيو إنجلاند فى شمال البلاد.

وتسببت الموجة القطبية فى وفاة 13 على الأقل خلال الأيام القليلة الماضية بينهم ثلاثة لقوا حتفهم فى حادث سير بولاية نوث كارولاينا وثلاثة فى تكساس توفوا بسبب البرد القارس.

وقالت خدمة فلايت أوير لتعقب رحلات الطيران إن أكثر من 3300 رحلة طيران ألغيت قبل بدء العاصفة اليوم الخميس. وفى مطارات نيويورك الثلاثة ومطار لوجان الدولى فى بوسطن ألغيت ثلاث من كل أربع رحلات.



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