عشرات القتلى والجرحى في تفجير إنتحاري في كابول

أخبار الآن | كابول - أفغانستان - (أ ف ب)



قتل 11 شخصا على الاقل وجرح 25 آخرون في تفجير انتحاري وقع بالقرب من حشد من المتظاهرين وعناصر من الشرطة الخميس في كابول، بحسب ما أعلن مسؤولون.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد مجروح لوكالة فرانس برس "يمكننا ان نؤكد أنه تم حتى الآن نقل 11 جثة و25 جريحا الى مستشفياتنا"، مضيفا أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.



وقال مصدر أمني لفرانس برس طالبا عدم كشف اسمه إن 20 شخصا قتلوا وجرح 20 آخرون في الهجوم، إلا أنه لم يكن بالامكان تأكيد هذه الحصيلة.



ووقع الهجوم الذي لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنه، خلال تظاهرة احتجاج على وفاة صاحب أحد المحال خلال عملية للشرطة استهدفت مهربي كحول ومخدرات، بحسب ما أعلن المسؤول.

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