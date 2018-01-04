تراجع عدد طالبي اللجوء إلى ألمانيا يترك 100 الف مكان شاغر

أخبار الآن | برلين - المانيا ( وكالات )

أظهرت دراسة وجود 100 ألف مكان شاغر في مراكز استقبال اللاجئين وإيوائهم في ألمانيا.

ولكن الدراسة التي أجرتها "وكالة الأنباء الألمانية" بينت في ذات الوقت أن سلطات الولايات الألمانية لا تزال تجد صعوبة في إسكان اللاجئين بشكل دائم في شقق في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وتقول الوكالة إنه لا يزال في برلين وحدها على سبيل المثال 3700 لاجئ يعيشون في مراكز إيواء مؤقتة مثل الثكنات القديمة أو الأبنية الإدارية المهجورة.

وأشارت الوكالة إلى أن سبب توفر الشواغر يكمن بالمقام الأول في التراجع الكبير في أعداد اللاجئين بألمانيا منذ فترة طويلة نسبيا، وهو ما دفع الكثير من ولايات ألمانيا لخفض مرافقها الخاصة بتوفير الإقامة للاجئين، التي توسعت فيها بشكل سريع عامي 2015 و2016 عندما كانت ألمانيا تستقبل اللاجئين بأعداد كبيرة جدا.

وكان وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره، قد أعلن قبل أيام أن عدد اللاجئين الذين استقبلتهم بلاده في العام الماضي، أقل مما كان متوقعا.

وذكر الوزير في مؤتمر صحفي أن عدد طالبي اللجوء إلى ألمانيا تراجع بصورة لافتة في 2017.

ونوه الوزير بأن عدد الذين طلبوا اللجوء في ألمانيا عام 2015 بلغ 890 ألف شخص، وتم إنجاز إجراءات تسجيل 820 ألفا منهم بالكامل.

وفي عام 2016 بلغ المؤشر 210 آلاف شخص، وهو ما تعتبره السلطات الألمانية بمثابة نجاح.

تراجع عدد طالبي اللجوء في ألمانيا

تشديد الإجراءات الأمنية في أوروبا قبل احتفالات العام الجديد