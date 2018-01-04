الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة -(وكالات)

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن البيت الأبيض يعتزم فرض عقوبات على عناصر في النظام الإيراني أو مؤيدين له، متورطين في قمع التظاهرات الاحتجاجية في إيران.

وذكر المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان بلاده تنظر في كل الاحتمالات بشأن ايران، مشيرا إلى أن سلطات الرئيس دونالد ترمب تسمح له باستهداف منظمات أو أشخاص متورطين في انتهاك حقوق الإنسان .

وتأتي هذه التصريحات بعد نشر الرئيس ترامب تغريدة جديدة على تويتر دعماً للاحتجاجات في إيران، وقال "كل الاحترام لشعب إيران، فيما يحاول إسقاط حكومته الفاسدة." وأضاف "سترون دعماً عظيماً من الولايات المتحدة في الوقت المناسب!".

ودخلت المظاهرات الإيرانية يومها السابع، الأربعاء، ومع تواصل الاحتجاجات التي عمت مختلف المدن الإيرانية، ارتفع سقف المطالب، وتزايدت حصيلة القتلى، الذين بلغ عددهم 22 قتيلاً، بحسب أرقام رسمية.

وقد أظهرت مقاطع فيديو - تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي - قمع المتظاهرين من طرف قوات الأمن الإيراني، ففي شارع "ولي عصر" على سبيل المثال لا الحصر، أظهر مقطع فيديو قوات الأمن، وهي تنهال بالضرب على شبان متظاهرين، بينما تحاول النساء تخليص الشباب من أيدي عناصر الأمن المدججين بالسلاح، الذين يحاولون اعتقالهم.

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