الولايات المتحدة تستعد لتوقعات بالغة السوء للطقس

أخبار الآن | فلوريدا - الولايات المتحدة (وكالات)

اجتاحت عاصفة شتوية نادرة الحدوث جنوب شرق الولايات المتحدة الامريكية لتشهد عاصمة ولاية فلوريدا أول انهمار للثلوج منذ 30 عاما ويصبح التنقل بالغ الصعوبة ،فيما تستعد منطقة نيو انجلاند لتوقعات بالغة السوء للطقس بما يؤدي لتراكم الثلوج بكثافة اليوم الخميس.

وطالب حكام الولايات من فلوريدا إلى فرجينيا السكان بتوقع درجات حرارةٍ تصل إلى التجمد على نحو غير متوقع في هذا الوقت من العام. وأعلن ناثان ديل حاكم ولاية جورجيا حالة الطوارئ في جزء من الولاية، بينما أمر حاكم فلوريدا ريك سكوت بفتح ملاجئ لتوفير الدفء للسكان.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في سلسلة تحذيرات إن العاصفة الشتوية قد تتسبب في انقطاع واسع للكهرباء وتجمد الطرق مما يجعل التنقل خطرا على الملايين من شمال فلوريدا إلى جنوب فرجينيا.

وأغلقت بعض المدارس والجامعات في تلك الولايات يوم الأربعاء استعدادا للعاصفة. وتم إلغاء كثير من الرحلات في مطاري سافانا/هيلتون هيد الدولي في جورجيا وتالاهاسي في فلوريدا.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات من العاصفة الثلجية من فرجينيا إلى مين مع توقعات بأن تتراكم في المناطق المحيطة ببوسطن طبقة من الثلوج بسمك 30 سنتيمترا يوم الخميس. وحذر خبراء الأرصاد من أن الثلج سينهمر بسرعة بمعدل عدة بوصات في الساعة على مدار اليوم مع زيادة قوة العاصفة.

وقال سكوت حاكم فلوريدا إنه تم فتح أماكن للاحتماء من الأحوال الجوية الباردة أو سيجري فتحها في 22 من مقاطعات الولاية ومجموعها 67 مقاطعة.

وقالت هيئة الأرصاد إن بعض المناطق في جورجيا وساوث كارولاينا وفرجينيا قد تشهد ثلوجا وجليدا بسمك يصل إلى 15 سنتيمترا بينما قد تتكون طبقة من الثلوج يتراوح سمكها بين 30 و38 سنتيمترا في مناطق في نيو انجلاند. وقد تهب رياح سرعتها 55 كيلومترا في الساعة بحلول بداية الأسبوع المقبل.

وقال خبراء الأرصاد إن كتلة هوائية قطبية ستظل تتحرك في الثلثين الشرقيين للولايات المتحدة حتى بداية الأسبوع المقبل.

وقال مسؤولون إن الانخفاض القياسي لدرجات الحرارة تسبب في ثماني حالات وفاة في تكساس وويسكونسن ووست فرجينيا ونورث داكوتا وميشيجان خلال الأيام الماضية.

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