الأمم المتحدة تدعو الى تجنب تصعيد اعمال العنف في ايران

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة -(ا ف ب)

أعرب الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الاربعاء عن اسفه لخسارة الارواح في ايران التي شهدت احتجاجات ضد السلطات والصعوبات الاقتصادية وتخللتها اعمال عنف ادت الى قتل 21 شخصا.



وجاء في بيان ان الامين العام للامم المتحدة "يتابع بقلق التطورات الاخيرة" في ايران "ويحض على احترام حق التجمع السلمي وحرية التعبير وتجنب مزيد من اعمال العنف.

واندلعت التظاهرات احتجاجا على الصعوبات الاقتصادية في مشهد ثاني اكبر المدن الايرانية في 28 كانون الاول/ديسمبر وسرعان ما امتدت الى مدن اخرى وتحولت ضد النظام ككل.



وقتل ما مجموعه 21 شخصا في الاضطرابات، وهاجم المتظاهرون مباني حكومية ومراكز للشرطة في بعض المناطق.



ونزل عشرات الاف الايرانيين الى الشارع في مدن عدة الاربعاء للمشاركة في تظاهرات ضد النظام.



ودعا غوتيريش الى الحفاظ على سلمية التظاهرات.



بدوره حض المفوض الاعلى لحقوق الانسان في الامم المتحدة زيد رعد الحسين السلطات الايرانية "على التعامل مع موجة الاحتجاجات في انحاء البلاد بكثير من التأني لتجنب المزيد من التصعيد في اعمال العنف والاضطرابات".



ودعا الحسين لاجراء تحقيقات مستقلة وحيادية في اعمال العنف وقال ان على السلطات الايرانية ان "تحرص على ان يكون رد جميع القوات الامنية بطريقة متكافئة وعند الضرورة القصوى".



وبعد التقارير عن اعتقال المئات من الاشخاص، قال الحسين انه "لا ينبغي تجريم التظاهرات السلمية. فهي جزء مشروع من العملية الديموقراطية".



وتأتي بيانات الامم المتحدة مع دعوة السفيرة الاميركية نيكي هايلي الى اجتماع طارئ لمجلس الامن لمناقشة اعمال العنف في ايران. لكن يم يتم تحديد موعد لذلك بعد. في حين اشار مسؤول امريكي الى امكانية فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين بسبب "قمع" التظاهرات.

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