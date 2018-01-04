اختفاء 31 نيجيريا وأصابع الاتهام توجه لبوكو حرام

أخبار الآن | غامبورو - نيجيريا (ا ف ب)

أعلنت مصادر أمنية في شمال شرقي البلاد مساء الاربعاء فقدان اثر 31 حطابا في مدينة غامبورو التي شهدت صباح اليوم ذاته هجوما انتحاريا استهدف مسجدها وراح ضحيته 14 شخص، مشيرة الى ان اصابع الاتهام تتجه الى جماعة بوكو حرام باختطاف هؤلاء الحطابين.



واوضحت المصادر لوكالة فرانس برس ان الحطابين وغالبيتهم في العشرينيات من العمر غادروا مدينتهم الواقعة في ولاية بورنو على الحدود مع الكاميرون صباح الثلاثاء متجهين الى غابة ينتشر فيها مقاتلو الجماعة المتشددة وانقضى النهار من دون ان يعودوا الى منازلهم.



وقال عمر كاشالا وهو قيادي في ميليشيا للدفاع الذاتي تساند الجيش في قتاله المتشددين ان "الحطابين وعددهم 31 شخصا فقدوا جميعا منذ صباح (الثلاثاء) ولكن بالنسبة الينا من الواضح ان بوكو حرام خطفتهم".



واضاف "الكل يعرف ان قرية وولغو التي اتجهوا اليها هي معقل لبوكو حرام ولكن لم يكن لديهم اي خيار آخر"، مشيرا الى ان قطع الاخشاب يعتبر من مصادر الدخل النادرة في هذه المنطقة النائية الغارقة في النزاع منذ تسع سنوات.



من جهته قال شيخ مادا وهو قيادي آخر في الميليشيا المحلية ان بوكو حرام قتلوا في نفس الغابة في نهاية كانون الاول/ديسمبر الفائت عشرة حطابين من المدينة عينها.



واضاف "هذه المرة نعتقد ان بوكو حرام خطفتهم لتجنيدهم مقاتلين في صفوفها وذلك بالنظر الى اعمارهم الشابة".



وتابع "نحن لم نعثر على جثث وفي الغالب تترك بوكو حرام جثث قتلاها خلفها".



والسبت الفائت قتلت بوكو حرام 25 حطابا في قرية تبعد 20 كلم عن مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو، وذلك بتهمة تجسسهم عليها لحساب الجيش والميليشيات المساندة له.