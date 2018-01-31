مملكة أسبانيا مستمرة بتنصيب ابنة الملك وريثة للعرش

أخبار الآن | مدريد - أسبانيا ( وكالات)



احتفل ملك اسبانيا فيليبي السادس، الثلاثاء، بعيد ميلاده الخمسين، بتسمية ابنته ليونور، البالغة 12 عاما، وريثة للعرش وقلدها الوشاح الذهبي.

ويأتى الحفل فى خضم النزاع السياسى بين مدريد وبرشلونة حيث يحاول الانفصاليون، تنصيب رئيس كاتالونيا المُقال كارليس بوتشيمون مجددا رئيسا للاقليم، رغم أنه مهدد بالاعتقال بتهمة "العصيان".

وخلال الحفل فى القصر الملكى، بدت الأميرة بوجهها الملائكى مبتسمة على استحياء بين والدها الذى نصب ملكا فى يونيو 2014 وجدّها خوان كارلوس الأول الذى حكم 38 عاما.

وانحنت الطفلة احتراما أمامهما وأمام والدتها ليتيسيا وجدتها صوفيا لكنها لم تلق كلمة. ووصف متحدث باسم القصر الملكي هذا الحدث بأنه "ذو أهمية تاريخية للملك ووريثة العرش".

وكتب رئيس الحكومة الإسبانية المحافظ، ماريانو راخوي، على فيسبوك إنه تعبير عن "استمرارية النظام الملكي البرلماني في إسبانيا".وقدم الملك فيليبي، الذي نصّب ملكا في حزيران 2014، لابنته نموذجاً مصغراً من ياقة "الوشاح

الذهبي"، وهو أعلى وسام تشريفي في المملكة استحدث في العام 1430، بحضور جدها خوان كارلوس الأول الذي حكم 38 عاما.وقال الملك فيليبي لابنته ليونور: "يجب أن توجه أعمالك بحس عال من الكرامة والقدوة والصدق والنزاهة والأنفة والتضحية وبإخلاصك الكامل لوطنك وشعبك".

وفى الثالث من أكتوبر، انبرى الملك للدفاع عن وحدة البلاد، منتقدا فى خطاب "عدم إخلاص" القادة الانفصاليين الكتالونيين.





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