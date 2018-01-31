زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر يضرب أفغانستان

أخبار الآن | كابول -افغانستان (وكالات)

هز زلزال قوته 6.2 ست درجات وعشرين الدرجة العاصمة الأفغانية كابول صباح اليوم وقال مسؤول محلي إن طفلة على الأقل قضت فى الزلزال وأفيد عن إصابة تسعة من أعضاء عائلتها جنوب باكستان على الحدود مع أفغانستان، بعد انهيار سقف منزلهم.

وقال مركز رصد الزلزال الأورومتوسطي، إن الزلزال، الذي شعر به أيضا سكان باكستان، وقع على بعد 270 كيلومترا شمال شرقي كابول في منطقة جبال هندوكوش وعلى عمق 180 كيلومتراً

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال كان على بعد 66 كيلومترا جنوب شرقي مدينة فيض أباد.

في سياق متصل يشهد العام الحالي تسارعا في وتيرة الزلازل الكبيرة مقارنة بعام 2017، فمنذ 1 يناير 2018، حدثت ثلاثة زلازل سجل أعلاها 7 درجات.

خبراء الجيولوجيا يقولون أن الزلازل الكبيرة ستحدث بشكل متكرر جراء تباطؤ حركة دوران الأرض، مما يتسبب باضطراب الحالة الجيولوجية لحزام الأرض او ما يعرف بالمنطقة الاستوائية...مشيرين الى انه عندما تدور الأرض ببطء أكثر، فإن ذلك يسبب تقلص منطقة خط الاستواء ، والضغط على حواف الصفائح التكتونية.

سرعة دوران الأرض تتغير باستمرار، لكن الخبراء يقولون إننا نواجه تباطؤا محتملا لمدة عقد من الزمان يمكن أن يؤجج "وباء" الزلازل قريبا.

توقعات المختصين دقت ناقوس الخطر حول20 زلزالا مدمرا بين عامي 2018 و2021، لم يسبق لقوتها مثيل...ستؤثر بشكل كبير على البلدان القريبة من خط الاستواء، وهذا يعني أن المناطق السياحية الشهيرة مثل بالي في إندونيسيا، قد تصبح معرضة لخطر عظيم.



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