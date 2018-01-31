ترامب يشيد بشجاعة الشعب الإيراني ضد النظام الحاكم

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الامريكية (وكالات)

اشاد الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشجاعة الشعب الايراني ضد النظام الحاكم وأضاف "نقف مع الشعب الإيراني للحصول على حريته".

وقال ترامب، في أول خطاب له عن حالة الاتحاد، مساء الثلاثاء (بتوقيت واشنطن) فجر الأربعاء ان ما زال هناك الكثير للقيام به في سبيل دحر تنظيم داعش بالكامل

واضاف الرئيس الأمريكي "أنا فخور بأن أقول إن التحالف لهزيمة تنظيم داعش قد حرّر 100% تقريبا من الأراضي التي احتلها هؤلاء القتلة في العراق وسوريا. ولكن ما زال هناك الكثير للقيام به. سوف نواصل معركتنا إلى أن يندحر تنظيم داعش بالكامل".

وشدد على إن الإدارة الجديدة اتخذت إجراءات سريعة لجعل الولايات المتحدة عظيمة لكل الأمريكيين. ورجح الرئيس الأمريكي أن "تشكل" كوريا الشمالية "قريبا جدا" تهديدا للأراضي الأمريكية.

ولفت إلى أنه "يتم العمل على قوانين جديدة تتعلق بالهجرة والمهاجرين". وأكد أن التعديلات الجديدة على نظام الهجرة تنهي التسلسل العائلي.

وقال ترامب "سنعمل على تعزيز قوتنا لمواجهة التحديات التي تواجهنا"، مشدداً على "تعزيز وتجديد قوتنا النووية".

وتابع ترامب أن ضمان "قوة" الولايات المتحدة يتطلب من الكونغرس إقرار التمويل اللازم للقوات المسلحة الأمريكية، ولاسيما من أجل "تحديث وإعادة بناء ترسانتنا النووية"، بغية "جعلها قوية وشديدة بما يكفي لردع أي عدوان".

وقال ترامب "سنحاكم الإرهابيين كإرهابيين.. وليس كأسرى حرب"، مؤكداً أنه سيبقي على معتقل غوانتانامو مفتوحا".

وأكد ترامب أن "الحدود المفتوحة" سمحت لعصابات المخدرات بالتسلل إلى الولايات المتحدة وأزهقت "الكثير من الأرواح"، مجددا عزمه على تشديد سياسة الهجرة.

وقال ترامب "على مدى عقود سمحت الحدود المفتوحة للمخدرات والعصابات بالتفشي في مجتمعاتنا الأكثر ضعفا. لقد سمحت لملايين العمال ذوي الأجور المنخفضة بمنافسة الأمريكيين الأكثر فقرا على الوظائف والأجور. والأسوأ من ذلك أنها أزهقت الكثير من الأرواح البريئة".

ودعا ترامب كل الأميركيين بما فيهم الحزبان الجمهوري والديمقراطي إلى وضع خلافاتهم جانبا.

اقرا ايضا :

ترامب يدعو إلى "عمل حاسم" ضد طالبان بعد تفجير كابول