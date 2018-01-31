الرماد يتساقط فوق مدن قريبة من بركان مايون في الفلبين

أخبار الآن | ألباي -الفلبين (وكالات)

سقطت كميات كبيرة من الرماد فوق مدن قريبة من أكثر براكين الفلبين نشاطا، بعد اندفاع حمم بركانية من الفوهة

واندلع بركان "مايون" في مقاطعة الباي شمال شرقي الفلبين قبل أكثر من أسبوعين، وأجبر 84 ألف شخص على الفرار والعيش في مدارس وملاجئ أخرى.

وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين، وعلم الزلازل أن ثورانا ضخما للبركان استمر أكثر من ساعة ونصف مساء الاثنين.

ووصل ارتفاع الرماد إلى 1.5 كيلومتر فوق الفوهة، ما أدى لسقوط كمية كبيرة منه في مدينتي كاماليغ وغينوباتان.

وتحدثت الحكومة عن إمكانية إقامة "منطقة لا يقطنها أحد أبدا" حول مايون، وهو اقتراح معقد من شأنه أن يضر بآلاف الأشخاص.

ويقول قادة الباي إن الأموال المخصصة للاستجابة للكوارث تقل، كما أن بعض الإمدادات، مثل أقنعة الوجه، تنفد.

ويعيش سكان البلدات القريبة من بركان مايون في الفلبين تحت رحمة هذا الجبل النَشط الذي يمكن أن يعاود ثورانه في أية لحظة، فمنذ أيام لم يتوقف عن نفث الرماد والحمم وكادت غازاته تخنق السكان.

وكالة مكافحة الكوارث في الفلبين حذرت الأسبوع الماضي من أنها قد تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في المناطق الواقعة حول البركان الذي أدت ثورته إلى نزوح أكثر من 81 ألف شخص وتكدس أعداد كبيرة من السكان في ملاجئ الإيواء.

اقرا ايضا