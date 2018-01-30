مقتل 6 أشخاص إثر انفجار سيارة شمال غرب باكستان

أخبار الآن | كورا - باكستان - (وكالات)

لقي ستة أشخاص مصرعهم إثر انفجار سيارة صباح الثلاثاء، وهم في طريقهم إلى قرية باكستانية تقع قرب الحدود مع أفغانستان، من أجل حضور جنازة.

وأوضح المسؤول في الحكومة المحلية أكبر إفتخار، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الإنفجار ناجما عن لغم أرضي، أم قنبلة زرعها المتشددون على جانب الطريق.

وقال الطبيب ممتاز حسين من مستشفى في باراتشينار، البلدة الرئيسية في كورام، إن ناجيا واحدا من الانفجار في حالة مستقرة.

وكورام واحدة من 7 مناطق على الحدود مع أفغانستان في المنطقة القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية، التي كانت منذ فترة طويلة موطنا للمتشددين المحليين والأجانب.

وتعرضت المنطقة في الفترة الأخيرة لضربات يعتقد أن طائرات أمريكية بدون طيار نفذتها، واستهدفت بالأساس أعضاء في شبكة حقاني المتشددة المتحالفة مع جماعة طالبان الأفغانية، وتنشط على جانبي الحدود.

وكان أعضاء شبكة حقاني محور توترات في الفترة الأخيرة بين باكستان والولايات المتحدة. وتقول واشنطن إن إسلام أباد تدعم مقاتلي حقاني الذين يهاجمون القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان.

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