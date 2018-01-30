قائمة أمريكية تضع شخصيات روسية على لائحة العقوبات

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (أ ف ب)

أصدرت الخزانة الأمريكية الثلاثاء قائمة تتضمن شخصيات روسية مقربة من الكرملين، قد تكون عرضة للعقوبات الجديدة وفق ما ذكرت الوكالة الفرنسية.

وسرعان ما جاء الرد الروسي على تلك القائمة، مؤكدا على لسان الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أنه يرغب في تحليلها لإستخلاص النتائج، ثم صياغة موقف للرد على تلك القائمة.

وقال بيسكوف في لقاء مع صحافيين: "علينا تحليل اللائحة أولاً، إنها أمر غير مسبوق".

وفي سياق متصل، أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" مايك بومبيو في مقابلة نشرت الاثنين، أن التدخل الروسي لم يتوقف وستحاول روسيا على الأرجح التأثير في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

وقال بومبيو لهيئة الإذاعة البريطانية الـ "بي بي سي" في المقابلة: "لم ألاحظ انخفاضاً كبيراً في نشاطاتهم"، مشيراً بذلك إلى التدخل الروسي الذي تتحدث عنه أجهزة الاستخبارات الأمريكية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016.

وأضاف: "أتوقع أنهم سيواصلون محاولة القيام بذلك، لكني واثق من أن أمريكا ستكون قادرة على إجراء انتخابات حرة وعادلة، وأننا سنصدها حتى لا يكون تأثيرها على انتخاباتنا كبيراً".

وتؤكد أجهزة الاستخبارات الأمريكية أن روسيا تدخلت في الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي في 2016 عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي وتسريب معلومات تمت قرصنتها من المعسكر الديمقراطي بهدف ترجيح كفة المرشح الجمهوري دونالد ترامب.



اقرا ايضا

مؤتمر سوتشي ينطلق والهيئة العليا للتفاوض تقاطع

الأمم المتحدة ستشارك في مؤتمر سوتشي حول سوريا