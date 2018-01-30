برلمان كاتالونيا يؤجل جلسة انتخاب زعيم للإقليم

أخبار الآن | برشلونة - اسبانيا - (أ ف ب)

أجل البرلمان الكتالوني جلسة كانت مقررة الثلاثاء لاختيار زعيم جديد للإقليم الإسباني، وفقا لما أعلنه رئيس البرلمان روجر تورينت Roger Torrent.

ويأتي تأجيل الجلسة في ظل غياب المرشح الوحيد، وهو الزعيم الإنفصالي السابق كارلس بوجديمون Carles Puigdemont، الذي عزلته الحكومة المركزية في مدريد من منصبه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد أن قاد محاولة لانفصال الإقليم عن إسبانيا.

وفر بوجديمون إلى بلجيكا في منفى اختياري ويواجه الاعتقال حال العودة إلى إسبانيا بتهم إثارة الفتنة والتمرد بسبب ضلوعه في حركة الانفصال.

ومن ناحية أخرى فإنه لا يمكن انتخابه مجددا لتولي المنصب بدون عودته شخصيا لحضور الجلسة في البرلمان الكتالوني في برشلونة.

ولم يعلن البرلمان عن موعد جديد لعقد جلسة اختيار زعيم الإقليم.

وفازت الأحزاب الانفصالية بأغلبية المقاعد البرلمانية في الانتخابات الكتالونية التي جرت الشهر الماضي ، ما زاد من أمد الأزمة الدستورية غير المسبوقة في إسبانيا.

وصرّح تورنت "الجلسة العامة اليوم أرجئت"، بعد أن اتهم المحكمة الدستورية التي منعت تنصيب بوتشيمون من دون إذن قضائي، بانتهاك حقوق ملايين الكاتالونيين.

وأعلنت المحكمة الدستورية الاسبانية السبت أنها منعت تنصيب بوتشيمون "ما لم يحضر شخصيا إلى البرلمان المحلي حيث يجرى التنصيب، وبحوزته إذن قضائي مسبق".

وكان بوتشيمون الملاحَق من قبل القضاء الاسباني، أعلن في وقت سابق أنه ينوي العودة إلى كاتالونيا لينصب مجددا رئيسا بعد ثلاثة أشهر من المنفى الطوعي في بلجيكا، في خطوة شجعها تورنت.

ولجأت الحكومة الاسبانية الى المحكمة الدستورية للاعتراض على تعيين بوتشيمون رئيسا لكاتالونيا، وهو المرشح الوحيد لهذا المنصب.



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