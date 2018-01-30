أمريكا واثقة من ضلوع شبكة حقاني بتفجير سيارة الإسعاف بكابول

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (رويترز)

قال متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في أفغانستان أن واشنطن واثقة من أن شبكة حقاني الأفغانية المتحالفة مع جماعة طالبان تقف وراء تفجير سيارة إسعاف يوم السبت الماضي في العاصمة كابول مما أوقع أكثر من 100 قتيل.

وذكر مسؤول أمريكي آخر، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الولايات المتحدة تعتقد أن الهجوم نفذته شبكة حقاني التي تقول واشنطن منذ فترة طويلة إن لديها ملاذا آمنا في باكستان المجاورة.



وقال الكابتن توم جريسباك، وهو متحدث عسكري أمريكي باسم مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، "نحن واثقون للغاية من أن شبكة حقاني التابعة لطالبان وراء مقتل أكثر من 103 أشخاص يوم السبت الماضي".



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