نيويورك: تركيب حواجز معدنية لمنع الهجمات بالسيارات

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة وكالات)

أعلن عمدة مدينة نيويورك الامريكية بيل دي بلاسيو، يوم الثلاثاء، أن مدينته ستستثمر 50 مليون دولار في تركيب ألف و500 حاجز معدني أمني قصير لتجنب الاعتداءات الإرهابية التي تُنفـَذ بواسطة السيارات.

و ستتيح الحواجز للمواطنين والزوار الشعور بقدر أكبر من الأمان ، و أنها لن تُعيق حركتهم .

وكان أحد أنصار تنظيم داعش، قتل ثمانية أشخاص بعد دهسهم بشاحنة في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، في أسوأ هجوم تشهده نيويورك منذ اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.

من ناحيته، قال دي بلاسيو إن الحواجز لن تمنع فقط الهجمات الإرهابية، بل قد تنفع في الحوادث المفاجئة أيضاً مثل فقدان سيطرة السائق على المقود

وكانت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية،قد اعلنت سابقا، أن حادث دهس وقع في المدينة، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح.

وأوضحت الشرطة أنها تبحث عن السائق، الذي تسبب في حادثة الدهس، دون الكشف عن دوافع الحادث.

وأشارت الشرطة إلى وقوع شجار قبيل عملية الدهس التي وقعت أمام ملهى ليلي في منطقة كوينز.

ونقلت شبكة CBS الإخبارية عن شهود عيان قولهم إن مجموعة من الأشخاص رأوا بعد خروجهم من ملهى حوالي الساعة الرابعة والنصف فجرا رجلا يقوم بضرب رجل آخر على أحد الأرصفة، وإنهم عندما حاولوا منعه، انطلقت سيارة باتجاه الرصيف.

كانت مدينة نيويورك شهدت أكتوبر الماضي حادثة دهس، أسفرت عن مقتل 8 أشخاص في مانهاتن، 5 منهم أصدقاء من الأرجنتين كانوا يحتفلون بمرور 30 عاما على تخرجهم من المدرسة الثانوية وأم بلجيكية وأميركيين اثنين من نيويورك ونيوجيرسي المجاورة.

وجرح 12 شخصا أيضا في الاعتداء، الذي يعد أسوأ هجوم على العاصمة المالية للولايات المتحدة منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.

وتشير الدراسات الى ان الولايات المتحدة تشهد سنويا نحو 33 ألف حادث إطلاق نار.

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