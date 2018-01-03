مقتل 3 من قوات المخابرات الإيرانية في مدينة بيرانشهر

أخبار الآن | طهران - إيران - (وكالات)

ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء نقلا عن بيان للحرس الثوري، أن ثلاثة من أفراد قوات المخابرات الإيرانية قتلوا في اشتباكات بمدينة بيرانشهر بغرب البلاد.

وأضاف البيان أن الثلاثة قتلوا خلال "معركة مع المتظاهرين". ولم يحدد البيان إن كانت المعركة مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران.

وتشهد إيران، منذ الخميس الفائت، مظاهرات بدأت في مدينتي "مشهد" و"كاشمر" احتجاجًا على غلاء المعيشة، تحولت في وقت لاحق إلى مظاهرات ضد الحكومة.

وامتدت المظاهرات فيما بعد لتشمل مناطق مختلفة، بينها العاصمة طهران، مخلّفة 24 قتيلًا على الأقل وعشرات المصابين، فيما أوقفت قوات الأمن أكثر من ألف شخص من المحتجين.

من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن المحتجين في إيران ضد الحكومة سيحصلون على دعم "عظيم" من قبل الولايات المتحدة.

وقال ترامب، في تغريدة جديدة علق فيها على موجة الاحتجاجات، التي شهدتها إيران خلال الأيام الـ7 الماضية، نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" اليوم الأربعاء: "احترام كبير لشعب إيران الذي يسعى لتغيير الحكومة ". وأضاف ترامب، مخاطبا "الشعب الإيراني": "سترى دعما عظيما من قبل الولايات المتحدة في وقت مناسب"

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