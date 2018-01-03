ماكرون يبلغ روحاني "قلقه" ويدعو الى "ضبط النفس" في ايران

أخبار الآن | باريس - فرنسا ( ا ف ب )



أبلغ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون نظيره الايراني حسن روحاني خلال مكالمة هاتفية الثلاثاء "قلقه" حيال "عدد الضحايا على خلفية تظاهرات" الايام الاخيرة في ايران، داعيا الى "ضبط النفس والتهدئة"، وفق ما اعلنت الرئاسة الفرنسية.

واوضح قصر الاليزيه ان الرئيسين قررا خلال اتصال هاتفي ان يرجئا الى موعد لاحق زيارة كان مقررا ان يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان لطهران نهاية الاسبوع.



وجاء هذا الاتصال في اليوم السادس من حركة احتجاجية في مدن ايرانية عدة تخللتها اعمال عنف دامية واعتقال المئات.



وخلال المكالمة التي كانت مقررة قبل هذه الاحداث، اعرب ماكرون عن "قلقه حيال عدد الضحايا على خلفية التظاهرات" و"شجع نظيره على ضبط النفس والتهدئة"، مؤكدا "وجوب احترام الحريات الاساسية وخصوصا حريتي التعبير والتظاهر" بحسب بيان للرئاسة الفرنسية.



وكان التلفزيون الايراني ذكر في وقت سابق ان روحاني طلب من ماكرون اتخاذ اجراءات ضد انشطة "مجموعة ارهابية" ايرانية موجودة في فرنسا وضالعة في رأيه في التظاهرات الاخيرة.



و اوضح بيان الاليزيه ان ماكرون وروحاني تطرقا الى اتفاق 2015 النووي "والذي تدعم فرنسا تنفيذه الصارم باشراف دولي".



واضافت الرئاسة الفرنسية ان روحاني "طلب دعم المجتمع الدولي للدفاع عن هذا الاتفاق والوفاء بالالتزامات التي تم اعلانها".



ويبقى مستقبل هذا الاتفاق غامضا بعد قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعادة النظر فيه.



كذلك، بحث روحاني وماكرون الوضع في الشرق الاوسط وخصوصا في العراق وسوريا. وذكر الاليزيه ان ماكرون دعا الى "تعزيز الحوار حول مراقبة الاسلحة بما فيها البالستية، في المنطقة".



وسيتم تحديد موعد جديد لزيارة لودريان وفق الاليزيه، على ان تمهد لزيارة ماكرون الذي كان اعلن منتصف تشرين الاول/اكتوبر الفائت نيته التوجه الى ايران في 2018.

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