كوريا الشمالية ستعيد العمل بخط الاتصال الساخن مع الجنوب

أخبار الآن | سيول - كوريا الجنوبية ( أ ف ب )



اعلنت كوريا الشمالية الاربعاء انها ستعيد فتح خط الاتصال بين الكوريتين عند الساعة 06,30 بتوقيت غرينتش اليوم الاربعاء غداة اقتراح سيول اجراء حوار على مستوى عال بين البلدين، حسبما ذكرت السلطات الكورية الجنوبية.

و رحبت سيول بخطوة بيونغ يانغ، معتبرة انه خطوة "مهمة جدا" لاستئناف الحوار المتوقف في شبه الجزيرة الكورية



وقال رئيس المكتب الصحافي للرئاسة يو يونغ-شان ان "اعادة العمل بالخط الساخن امر مهم جدا". واضاف ان هذه الخطوة "تخلق اجواء تسمح بالاتصال (بين سلطات الكوريتين) في كل الاوقات".

من جهة اخرى، صرح رئيس اللجنة الكورية الشمالية لاعادة التوحيد السلمية لكوريا ري سون-غوون للتلفزيون الرسمي الكوري الشمالي ان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون "رحب" بالدعم الذي قدمته كوريا الجنوبية لاقتراحه بشأن السلام.



وقال ناطق باسم وزارة التوحيد الكورية الجنوبية لوكالة فرانس برس ان التلفزيون الرسمي "لكوريا الشمالية قال ان الشمال سيفتح قناة الاتصال مع الجنوب عند الساعة 15,30 (06,30 ت غ) من اليوم" الاربعاء.



ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن ري قوله "طبقا لقرار من القيادة سنعيد فتح الاتصال مع كوريا الجنوبية بصدق ووفاء".



وكان كيم جونغ-اون اكد في خطابه بمناسبة رأس السنة ان "الزر" النووي في متناول يده. لكنه تحدث في الوقت نفسه عن امكانية اجراء محادثات مع الجنوب واشار الى ان الشمال يمكن ان يشارك في دورة الالعاب الاولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية.



وردا على ذلك، اقترحت سيول اجراء مفاوضات على مستوى عال في التاسع من كانون الثاني/يناير في بانمونجون القرية الحدودية التي وقع فيها اتفاق الهدنة في ختام الحرب الكورية (1950-1953).



وقال وزير التوحيد الجنوبي شو ميونغ-غيون ان المحدثات ستتناول مشاركة الشمال في الالعاب الاولمبية و"قضايا اخرى ذات اهتمام مشترك لتحسين العلاقات بين الكوريتين".

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