ألمانيا تحقق مع نائبة أهانت اللاجئين المسلمين وهكذا وصفتهم!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (إندبندنت)

"قطعان الرجال الهمج المسلمين المغتصبين" هكذا ترى النائب عن اليمين المتطرف في ألمانيا "ياتريكس فون شتورك" المسلمين الذين لجؤوا الى بلدها، وهذا ما استدعى اتهامها بتحريض المجتمع الألماني على الكراهية..

هذا الوصف أتى ضمن تغريدة لـ"شتورك" على حسابها في موقع تويتر، ردا على تغريدة للشرطة الألمانية "كُتبت باللغة العربية".

وفي التفاصيل فقد نشرت شرطة "ولاية نورد راين فستفاليا " تغريدة باللغة العربية هنأت من خلالها عموم اللاجئين المقيمين على أراضي الدولة الألمانية برأس السنة ودخول العام الجديد، الأمر الذي أثار حفيظة النائب عن حزب اليمين المتطرف فنشرت بدورها تغريدة تقول فيها:

"ما خطب هذا البلد بحق الجحيم؟ لماذا تغرد الصفحة الرسمية للشرطة في نورد راين فستفاليا بالعربية؟ هل تسعى لإرضاء قطعان الرجال الهمج المسلمين المغتصبين؟"

وهذا ما دفع الشرطة الألمانية الى الطلب من هيئة الإدعاء العام فتح تحقيق مع "شتورك" بتهمة التحريض عل الكراهية.. فيما أزال موقع تويتر التغريدة بسبب الكم الهائل من الشكاوى التي وردت الى إدارته.

وقال الموقع بعد أن علّق حسابها لمدة 12 ساعة، بسبب تلك التغريدة، إنها قامت بانتهاك قواعد النشر على الموقع.

يذكر أن ألمانيا تفرض غرامات ضخمة على مواقع التواصل في حال تقاعست عن حذف المحتويات التي تحرض على الكراهية والعنف أو تحمل نوعا من العنصرية تجاه أي عرق أو معتقد أو لون، وقد عين كل من موقعي تويتر وفيسبوك موظفين إضافيين، لرصد هذا النوع من المخالفات والتعامل معها بشكل فوري.

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