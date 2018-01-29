هجوم داعش على أكاديمية عسكرية في كابول يسفر عن قتل 11 جنديا

أخبار الآن | كابول - افغانستان - (وكالات)

قتل 11 جنديا على الأقل وأصيب 16 آخرين، في هجوم تبناه تنظيم داعش استهدف أكاديمية عسكرية في العاصمة الأفغانية كابول.

وبحسب مصادر اعلامية فإن خمسة مهاجمين استهدفوا فجر اليوم أكاديمية مارشال فهيم، حيث يتم تدريب الضباط من ذوي الرتب العالية، ما اسفر عن قتل أربعة منهم فيما لاذ الأخير بالفرار.

غداة الاعتداء الدامي بسيارة إسعاف مفخخة في وسط كابول، شن مسلحون قبل فجر الاثنين هجوما على أكاديمية مارشال فهيم العسكرية في العاصمة الأفغانية، كما أفادت مصادر أمنية أفغانية.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأفغانية الجنرال دولت وزيري في وقت لاحق إن الهجوم الذي بدأ فجر الاثنين مع تفجير انتحاري أول أسفر عن "مقتل خمسة جنود وجرح عشرة آخرين". وأضاف إن "الهجوم انتهى"، إلا أنه تعذر الحصول على تأكيد من مصدر مستقل.

وتم إرسال القوات الخاصة إلى المكان بينما طوقت قوات الأمن الحي الذي تقع فيه الأكاديمية العسكرية المجمع الذي يمتد على مساحة أربعين هكتارا، بالكامل ونشرت آليات عديدة للجيش والشرطة.

وتقع هذه الأكاديمية في غرب كابول، ويتم فيها تدريب الضباط من ذوي الرتب العالية.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن بعض المهاجمين قد قتلوا، مضيفا أنهم فشلوا في اقتحام الأكاديمية ودخولها. وأضاف المتحدث باسم شرطة كابول بصير مجاهد أنه حدث إطلاق رصاص وصواريخ ثم نيران أسلحة آلية وقذائف مضادة للدروع (آر بي جي)، لكن الآن "ساد الهدوء".

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