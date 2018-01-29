سول: سنمحو كوريا الشمالية من الخارطة اذا استخدمت النووي

أخبار الآن | سنغافورة - سنغافورة (وكالات)



تنبأ وزيرُ الدفاعِ الكوري الجنوبي سونغ يونغ-مو بأن كوريا الشمالية لن تستخدمَ أسلحتها النووية ضدَ الولايات المتحدة الأمريكية أو كوريا الجنوبية، وفي حال استخدمتها سيتمُ محوُها من خارطةِ العالم.



وحولَ إمكانيةِ محاولةِ كوريا الشمالية استخدامَ الأسلحة النووية لتحقيقِ الوحدة في شبهِ الجزيرة الكورية تحتَ قيادتها قال سونغ إن استخدامَ الأسلحة النووية من أجلِ تحقيقِ الوحدة تحتَ قيادةِ كوريا الشمالية هو فكرةٌ متناقضة .

وجاء تعليق سونغ هذا ردا على سؤال حول إمكانية استخدام كوريا الشمالية أسلحتها النووية في الهجوم، في منتدى فولرتون السادس وهو مؤتمر أمني متعدد الأطراف المنعقد في سنغافورة اليوم، وقال سونغ" إذا استخدمت كوريا الشمالية أسلحتها النووية التي طورتها مستهدفة الولايات المتحدة الأمريكية أو كوريا الجنوبية، فإن الأمر من شأنه أن يؤدى إلى محو النظام الحاكم الكوري الشمالي من الخارطة الدولية ، وان مثل هذا السيناريو الافتراضي لاستخدامها السلاح النووي هو مجرد استراتيجية لدعاية نظام كيم جونغ-أون، ولا أعتقد أن ذلك يمكن أن يحدث في الواقع " .

وأكد على إن سياسة الدفاع الجديدة لحكومة الرئيس مون جيه-إن هي سياسة ملائمة لبناء السلام من أجل البشرية ، وان الطريق سيستغرق وقتا طويلا، غير أنه لا بد المضي فيه بصبر .

وقال سونغ، " يمكننا القول بكل وضوح ، إن الحكومة ستستمر في انتهاج سياسة النزع النووي فضلا عن الحد من انتشار الأسلحة النووية ".

كما قال سونغ، حول نظام المواجهة ضد التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية، " إنه في حال وضع سيناريو افتراضي يتمثل في حدوث هجوم نووي محتمل من قبل كوريا الشمالية ، فإنها ستواجه انتقاما جسيما بأسلحة تقليدية أقوى من أسلحتها النووية من الجنوب" ، مضيفا بأن كوريا الجنوبية لن تعترف بها كدولة تملك الأسلحة النووية، بل سترد بكل قدر على استفزازاتها العسكرية المحتملة، مع مواصلة جهودها الرامية لتحقيق النزع النووي بصورة مؤكدة لا رجعة فيها في شبه الجزيرة الكورية باستخدام جميع الوسائل الممكنة.



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