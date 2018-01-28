14 قتيلا على الاقل في هجوم مسلح على حفل في البرازيل

أخبار الآن | فورتاليزا - البرازيل - (وكالات)

قتل 14 شخصا على الأقل في إطلاق نار في حفل في Forta leza، شمال شرقي البرازيل، في حادثة وصفتها تقاريرُ محلية بأنها تصفية حسابات بين مهربي مخدرات.

ووقعَ إطلاقُ النار حينَ وصلت مجموعة ٌ مسلحة في 3 سيارات، واقتحمتْ الحفل.

وقال وزير الأمن في ولاية سيارا البرازيلية وعاصمتها فورتاليزا، أندريه كوستا: "يمكننا تأكيد سقوط 14 قتيلا، علما بأن بعض الأشخاص لا يزالون في حالة حرجة في المستشفى"، بدون تحديد عدد الجرحى، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأوضح متحدث باسم معهد جوزيه فروتا، المستشفى الرئيسي في المدينة، أن 6 أشخاص أدخلوا قسم الطوارئ، بينهم فتى في الثانية عشرة.

وعن سبب إطلاق النار، نقل موقع صحيفة "دياريو دو نورديستي" الإقليمية عن مصدر في الشرطة قوله، إن إطلاق النار كان بسبب تصفية حسابات بين عصابتين لتهريب المخدرات.

لكن وزير الأمن قال إنه من الصعب تأكيد حصول مواجهة بين عصابات، لأن التحقيق ما زال مستمرا.

وفي السابع من يناير، أسفرت الحرب بين عصابات تهريب المخدرات عن 4 قتلى، في إطار تصفية حسابات في ضاحية فوتاليزا.

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