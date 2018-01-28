ستيف وين يستقيل من منصبه بالحزب الجمهوري وسط اتهامات بالتحرش

أخبار الآن | واشنطن - أمريكا ( رويترز )

استقال ستيف وين رئيسُ شركة وين ريزورتس، المتخصصةِ في أنشطةِ الفنادق، من منصبِ المديرِ المالي للجنةِ الوطنية للحزبِ الجمهوري.

تأتي الإستقالة ُ بعدَ يومٍ من تقريرٍ نشرته صحيفة ُ وول ستريت جورنالْ جاءَ فيهِ أنهُ اعتادَ على التحرشِ بنساءٍ يعملنَ عنده باستمرار.

وقالت رونا رومني رئيسة اللجنة في بيان "اليوم قبلت استقالة ستيف وين من منصبه كرئيس مالي للجنة الوطنية للحزب الجمهوري".

ونفى الملياردير الاتهامات ووصفها بأنها "منافية للعقل" وقال إنها جاءت بتحريض من زوجته السابقة في محاولة منها للاستفادة من ذلك في قضية طلاقهما.

وقال في بيان "فكرة اني قمت بالاعتداء على اي امرأة امر مناف للعقل". واضاف: "نجد انفسنا في عالم يمكن للناس فيه نشر ادعاءات بغض النظر عن الحقيقة، ويبقى امام الشخص خيار تجاوز هذه الدعاية المهينة او الانخراط في دعاوى قانونية تستمر سنوات".

ونقلت الصحيفة عن موظفات سابقات ان ادراكهن لنفوذ وين وشغلهن اعلى الوظائف اجرا في لاس فيغاس ادى الى شعورهن بالتبعية له والخوف عندما كان وين يطلب منهن شيئا.

واكدت شركة "وين ريزورتس" او منتجعات وين التي يعمل فيها 23 الف شخص في العالم، في بيان انها لم تتلق اي شكوى متعلقة بستيف وين.

وهي المرة الاولى التي تطال فيها اتهامات بالتحرش الجنسي مؤسس ورئيس مجلس ادارة شركة مدرجة في البورصة. وتراجع سعر اسهمهما بنسبة 7,8% بعد نشر التقرير.