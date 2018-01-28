ثلوج إيران تشل الطيران وتغلق المدارس

أخبار الآن | مهر اباد - ايران ( وكالات )

تسببت العاصفة الثلجية التي ضربت إيران، في إرباكِ الملاحةِ الجوية، وإغلاقِ مدارس في أجزاءَ عدة من البلاد، وذكرت وسائُل إعلامٍ إيرانية أن تساقطَ الثلوجِ الكثيف أجبرَ مطارينِ دوليين في العاصمة طهران على الإغلاق

وفيما تم إغلاق مدارس في أجزاء عديدة من البلاد، علق المئات من الأشخاص بسبب كثافة الثلوج على الطرقات.



ودعت قوات الدفاع المدني المواطنين لعدم الخروج من منازلهم إلا في حالات الضرورة، لحين تحسن الطقس، من جانبه، دعا عمدة طهران محمد علي نجفي الإيرانيين إلى مساعدة عمال البلدية في إزالة الثلوج من الأشجار، لمنع سقوطها.

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