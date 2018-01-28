العملية العسكرية في "عفرين" تتواصل لليوم التاسع على التوالي

أخبار الآن | عفرين - سوريا ( وكالات )



استمرت، اليوم الأحد، عملياتُ القصفِ المدفعي والجوي التركي على بلداتِ وقرى منطقةِ عفرين، شمالي غرب سوريا لليومِ التاسع على التوالي على مختلفِ المحاور، وشهدت منطقة جنديرس، جنوبَ غربي عفرين، اشتباكاتٍ هي الأعنف منذ بدءِ العملياتِ العسكرية بينَ القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها من جهة، والوحدات الكردية من جهةٍ ثانية، فيما تواصلت الاتهامات بين الطرفين.



وقالت الفصائل السورية إنها ‏تمكنت من السيطرة على قرية بسكي والنقطة 740 الاستراتيجية ومعسكر تدريب تابع للوحدات الكردية في جبال راجو، وتصاعدت العمليات العسكرية شرقي عفرين بعد دخول القوات التركية من ناحية أعزاز، وبعد استقدام أرتال وتعزيزات عسكرية إلى تلك المنطقة في محاولة لتحقيق تقدم بري سريع.

وأعلنت الوحدات الكردية التي تحافظ على سيطرتها على جبل برصايا الاستراتيجي أنها استهدفت نقطتين للقواعد التركية في قرية كول جبرين بريف أعزاز، وقاعدتين تركيتين بالقرب من مارع وقرية الشعَالة، ونقطة للفصائل السورية في تل مالد مستخدمةً الأسلحة الثقيلة.

وتقول الوحدات الكردية إنها قتلت العشرات من الجنود الأتراك، ومن مقاتلي الفصائل السورية المساندة لها، وفي المقابل، أعلنت القوات التركية حتى الآن عن مقتل 5 جنود من قواتها، وإصابة 41 آخرين، وذكر بيان للجيش التركي أنه قتل 37 من المسلحين الأكراد ومسلحي داعش، ليل السبت، ليصبح العدد الإجمالي للقتلى المسلحين 484 منذ بدء العملية العسكرية في عفرين.

اقرأ أيضا:

مجلس الأمن ينعقد الاثنين بشان الهجوم التركي على عفرين





