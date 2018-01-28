البنتاغون: "كوريا الشمالية لن تقوض التحالف بين سيول وواشنطن"

أخبار الآن | سول - كوريا الجنوبية- (وكالات)

أعلنت وزارةُ الدفاعِ الأمريكية في بيانٍ صحافي أن وزيرى دفاعِ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية جددا التزامهما بعدمِ السماحِ لكوريا الشمالية بتقويضِ تحالفهما الثنائي المتين، الطرفانِ جددا إلتزامها المشترك بنزعِ السلاحِ النووي من كوريا الشمالية بشكلٍ نهائي ومحقق لا رجعة فيه، واتفقا على التنسيقِ بشكلٍ وثيق مع المجتمعِ الدولي لضمانِ أن الحوارَ الجاري بين الكوريتين يتماشى مع هذهِ الأهداف.

كما أكدَ الاجتماعُ على منعِ أيةِ محاولةٍ من كوريا الشمالية لدقِ إسفينٍ بين سيئول وواشنطن لتقويضِ التحالفِ القائم بينهما اعتمادا على التقاربِ بين الكوريتين، وأوضح البنتاغون أيضا أن الجانبينِ اتفقا على التعاونِ بشكلٍ وثيق لضمانِ استضافةِ دورةِ الأولمبياد الشتوية بكوريا الجنوبية بشكلٍ آمن، والمحافظةِ على الوضعِ الدفاعي المتين بما يعززُ الجهودَ الدبلوماسية لنزعِ أسلحةِ بيونغ يانغ النووية.

من جهتها أدانت كوريا الشمالية بشدة التحالفَ العسكري بين سول وواشنطن، متهمة جهودهما الدفاعية المشتركة بأنها تهدفُ للإطاحةِ بنظامها الشيوعي، وقد تؤدي أيضا إلى إنهاءِ الحوارِ الحالي بين الكوريتين، وقالت "بيونغ يانغ" إنه يجب أن تدركَ سول أن التدريبات العسكرية المشتركة الفاشلة مع الولايات المتحدة تضعُ عراقيلَ أمامَ فرصِ تحسينِ العلاقات.



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