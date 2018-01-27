مقتل شخص وإصابة 2 آخرين بإطلاق نار وسط أمستردام

أخبار الآن | أمستردام - هولندا - (وكالات)

قتل شخص على الأقل، وأصيب اثنان آخران جراء إطلاق نار وقع بوسط مدينة امستردام، بحسب ما أعلنته الشرطة الهولندية.

وأصابت الأعيرة النارية بعض أفراد الأمن الذين نقلوا للمستشفى، فيما أغلقت السلطات بعض شوارع وسط المدينة.

ولا تزال أسباب الحادث غير معلومة حتى الآن.

وطبقاً لشهادات أوردتها صحيفة (آ دي)، فإن "شخصاً فر من موقع الأحداث بعدها بقليل فيما يخفي وجهه بقناع".

وقالت مصادر أمنية، حسب صحيفة "دي تلغراف" إن "الحادث ليس إرهابياً وأن المؤشرات الأولية تدل على واقعة إجرامية".

وأكدت مصادر أن "ضحية الحادث، الذي وقع في شرق المدينة على مسافة كيلومترين اثنين من محطة القطار المركزية، هو شاب".

ويعد الحادث الثاني من نوعه الذي يسفر عن سقوط ضحايا بالمنطقة نفسها في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وكان شاب عمره 19 عاماً قتل بالرصاص أيضاً في نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي.

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