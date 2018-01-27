الظواهري يخرج بكلمة جديدة تكرر ما قاله في رسائله السابقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (غرفة الأخبار)

في محاولةٍ منهُ لإعادةِ جذبِ الإنتباه العالمي اليهِ و الإيحاءِ بانَ مرجعيتهُ هي الاساس، خرجَ زعيمُ تنظيمِ القاعدة ايمن الظواهري برسالةٍ صوتية جديدة تحتَ عنوان بعدَ سبعِ سنواتٍ اينَ الخلاص، في اشارةٍ الى مرورِ سبعِ سنواتٍ على الربيع العربي .

جوهرُ كلامِ الظواهري انهُ لم يأتِ بجديدٍ غير الذي قالهُ في رسائل سابقة عن فشلِ الربيع العربي وفشلِ الثوراتِ في كلِ البلدان ما عدا سوريا التي دخلت فيها الثورة في متاهةِ الصراعاتِ الدولية .

ويضيفُ الظواهري في رسالتهِ ان سببَ فشلِ هذهِ الثورات انها فشلت في تطبيقِ الشريعة، وعلقَ على آخرِ التطوراتِ في سوريا قائلا: نرى في الشام عبثيةَ الإنشقاقِ والإتفاقِ والإقتتالِ وسفكِ الدماء الحرام لمجردِ سرابٍ من التمكينِ المتأكل.

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