ترامب: سنمنع إيران من حيازة سلاح نووي

أخبار الآن | دافوس - سويسرا - (ا ف ب)



دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، حلفاء الولايات المتحدة إلى العمل من أجل منع إيران من حيازة سلاح نووي. مشددا على أن بلاده ستمنع طهران من الحصول على هذا السلاح.



ومنح ترامب، الاتفاق النووي مع إيران آخر مهلة، لكنه طالب حلفاءه الأوروبيين والكونغرس بالعمل معه من أجل إصلاح عيوب في الاتفاق

وقال ترامب في كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: "نكرر دعوتنا شركاءنا للحيلولة دون حصول إيران على السلاح النووي"، مشددا على أن بلاده ستمنع طهران من الحصول على هذا السلاح.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون قد قال أن بلاده تعتزم إرسال فريق دبلوماسي إلى أوروبا لبحث الاتفاق النووي الإيراني، ومواجهة الأنشطة الإيرانية في الشرق الأوسط.

ومنح ترامب، الاتفاق النووي مع إيران آخر مهلة، لكنه طالب حلفاءه الأوروبيين والكونغرس بالعمل معه من أجل إصلاح "عيوب مروعة" في الاتفاق وإلا فإن بلاده ستنسحب منه.

وسوف تشكل المهلة ضغطا على الأوروبيين، الداعمين الرئيسين للاتفاق الدولي الموقع في 2015، والذي وصفه ترامب بأنه "الأسوأ على الإطلاق".

وعبر ترامب في أحاديث خاصة عن استيائه من اضطراره لتمديد تعليق العقوبات مرة أخرى على دولة يعتبر أنها تشكل تهديدا متزايدا في الشرق الأوسط.

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