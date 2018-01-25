"دافوس" يحذر من خطر نشوب مواجهات بين قوى كبرى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

لليوم الثالث على التوالي تتواصل في منتجع دافوس السويسري أعمال المنتدى الاقتصادي في دورته الـ 48 تحت شعار "بناء مستقبل مشترك في عالم مفكك".

على الرغم من أجواء التفاؤل والآمال بالاتفاق على توصيات تدفع باتجاه تحقيق انتعاش في النمو الاقتصادي العالمي لإنقاذ الملايين حول العالم من الفقر والجوع، وللحد من الهجرة والتلوث البيئي وتغيرات المناخ والحمائية، تسود في منتدى دافوس العالمي مخاوف من استمرار بعض الدول في التحكم باقتصادات دول أخرى ومحاولتها الإبقاء على المشاكل الاقتصادية قائمة في كثير من المجتمعات حول العالم خدمة لمصالحها.

ففي تقرير أطلقه بمناسبة الاجتماعات التي بدأت الثلاثاء في منطقة بجبال الألب السويسرية حذر المنتدى الاقتصادي العالمي من تنامي خطر نشوب مواجهات سياسية واقتصادية بين قوى كبرى، وأشار التقرير الذي شارك فيه قرابة ألف خبير من حكومات وشركات وأكاديميين ومنظمات غير حكومية إلى أن 93% يتوقعون تفاقم المواجهات السياسية أو الاقتصادية بين قوى كبرى في 2018 ومن بين هذه النسبة 40% قالوا إن هذه المخاطر زادت بشدة.

هذا وأدارت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أول جلسة حوارية نسائية بالكامل في تاريخ المنتدى، وكانت لها تصريحات مع رئيس وزراء كندا، تركزت حول ضرورة إعطاء المزيد من الفرص المشتركة للنساء والشباب، وكذلك المسؤولية المشتركة لمحاربة الفساد.

وفي كلمته في افتتاح المنتدى أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن العولمة بدأت تفقد بريقها لكنه حذر من أن إقامة جدران تجارية جديدة ليس حلاً، مشيراً إلى أن الهند ستمثل قدوة بفتح أبوابها أمام الاستثمارات الخارجية.

فيما حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في كلمتها من أن الحمائية ليست الحل لمشاكل العالم، وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعقد عالمي جديد ضد شكل انحداري من العولمة محذراً من أن عدم القيام بذلك سيجعل المتطرفين يربحون خلال عشرة أو خمسة عشر عاما في كل البلدان.

من جانبها تحدثت المديرة التنفيذية للمنظمة الخيرية البريطانية أوكسفام عن اقتصاد عالمي تجمع فيه قلة من الأثرياء ثروات لا تحصى فيما مئات ملايين الأشخاص يكافحون للعيش على خط الفقر مشيرة الى أن فورة أصحاب المليارات ليست مؤشراً على اقتصاد مزدهر بل مؤشر على فشل النظام الاقتصادي.

وفيما يترقب المشاركون في منتدى دافوس كلمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وصل الخميس إلى دافوس، يؤكد المراقبون أن ترامب سيحاول الدفاع عن المصالح الأميركية وعن برنامجه الذي أطلق عليه اسم "أميركا أولاً" في مواجهة الدعوات إلى العولمة والتبادل الحر.

كما يتوقع ان يدافع ترامب وفق المراقبين عن الحِمائية وهي السياسة الاقتصادية التي تنتهجها واشنطن لتقييد التجارة بين الدول من خلال رفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة وتحديد كمياتها إضافة إلى مجموعة من الأنظمة المقيدة التي تهدف إلى تثبيط الواردات ومنع الأجانب من التغلغل في الأسواق الأميركية والشركات.

يذكر أن منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يعقد بشكل سنوي ويقدم فرصة سنوية لأبرز وجوه العالم من كل التخصصات لرسم مستقبل عالم الأعمال والسياسة وحتى الفن، ويأتي هذا العام تحت شعار "بناء مستقبل مشترك في عالم مفكك" بمشاركة نحو 70 رئيس دولة وحكومة و 340 من كبار المسؤولين في العالم، إضافة إلى 3500 من رجال الأعمال ورؤساء الشركات العالمية.

عبر الهاتف من فالنسيا الدكتور حسن جهاد - دكتور اقتصاد في جامعة فالنسيا الإسبانية.

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