3 قتلى في خروج قطار عن سكته بالقرب من ميلانو

أخبار الآن | ميلانو - إيطاليا - (أ ف ب)

قـُتل 3 أشخاص وأصيب 10 آخرون بجروح خطيرة في خروج قطار عن سكته صباح الخميس بالقرب من مدينة ميلانو الإيطالية.

ولا يزال رجال الإنقاذ يبحثون داخل العربات التي انقلبت اثنتان منها، بحثا عن ركاب قد يكونون عالقين بين الحطام.

وقالت مسؤولة أجهزة الانقاذ في ميلانو كريستينا كوربيتا لقناة "سكاي تي جي24" التلفزيونية إن القطار خرج عن مساره لسبب لم يعرف بعد حوالي الساعة السابعة (06,00 ت غ) بالقرب من كبرى مدن الشمال الايطالي.



وأضافت أن الحادث أسفر عن سقوط 3 قتلى وإصابة 10 أشخاص بجروح خطيرة ونحو مئة آخرين بجروح طفيفة.



وظهر في لقطات بثتها محطات التلفزيون جرحى يتم اجلاؤهم. وقد تلقى المصابون بجروح خطيرة إسعافات أولية في حقل يبعد عشرات الامتار عن مكان الحادث.



وذكر صحافي من قناة "سكاي تي جي24" في المكان أن 5 أو 6 أشخاص ما زالوا عالقين في العربتين.



ووقع الحادث في محيط سيغراتي الضاحية الشرقية لميلانو، ولم تنقلب سوى العربتين في منتصف القطار الذي انطلق من كريمونا ويقل أشخاصا متوجهين إلى مراكز عملهم في العاصمة الاقتصادية لايطاليا.



وهذا الحادث هو الأخطر منذ حادث القطار الذي أودى بحياة 23 شخصا في تموز/يوليو 2016 في بوليا.

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