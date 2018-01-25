​​​​​​​ترامب يقترح منح المواطنة لـ "الحالمين" خلال 12 عاما

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الامريكية (وكالات)



اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يَمنح المواطـَنة الأمريكية في فترةٍ تتراوح بين 10 و12 عاما للمهاجرين المعروفين بـ"الحالمين"، وقال ترامب لصحافيين في البيت الأبيض أنه سيتم ذلك في مرحلة ما، في المستقبل، على مدى فترة تتراوح بين 10 و12 سنة".

وترأس ترامب في أوائل شهر كانون الثاني يناير اجتماعا رفيع المستوى في البيت الأبيض ضم نوابا من الحزبين الجمهوري والديموقراطي لمناقشة ملف آلاف المهاجرين المعروفين باسم "دريمرز" (الحالمين) الذين دخلوا البلاد بشكل غير شرعي عندما كانوا أطفالا.



وأعلن البيت الأبيض الأربعاء أنه سيقدّم الاثنين مشروعه المتعلق بالهجرة، قائلا إنّ من المحتمل أن يلقى قبولا لدى كل من الديمقراطيين والجمهوريين، وقال ترامب يوم الاثنين إنه سيبرم اتفاقاً بشأن الهجرة فقط إذا رأى أن ذلك في مصلحة البلاد. ونَقل بيان تلته على الصحافيين المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز عن ترامب : أن واشنطن ستبرم اتفاقًا طويل الأجل حول الهجرة، فقط إذا كان جيداً للبلاد

واضاف ترامب يوم الأحد انه "ليس عنصريا" رغم تقارير عن تعليقات مهينة بشأن المهاجرين من هايتي وأفريقيا ، و أنه مستعد للتوصل إلى اتفاق لحماية المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال، وردا على سؤال أحد الصحفيين في فلوريدا عما إذا كان عنصريا بعدما أفادت تقارير بأنه قال إن المهاجرين من هايتي وأفريقيا "من دول حثالة" خلال اجتماع مع مشرعين "لا. أنا لست عنصريا. أنا أقل شخص عنصري قابلته على الإطلاق".

هذا وكانت قد توالت ردود الأفعال في أفريقيا وهايتي على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها هذه الدول بأنها "حثالة"، خلال اجتماع حول الهجرة في البيت الأبيض. وأعلن الاتحاد الأفريقي أن هذه التصريحات "تتنافى تماما مع السلوكيات والممارسات المقبولة"، واعتبرت هايتي أن ذلك "يعكس رؤية سطحية وعنصرية مغلوطة تماما". من جهتها، أكدت الدبلوماسية الأمريكية إلى الاحترام الكبير الذي تكنه واشنطن للأفارقة وجميع الدول..

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