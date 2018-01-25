ترامب يصل إلى دافوس في أول مشاركة لرئيس أمريكي

أخبار الآن | دافوس - سويسرا (أ ف ب)

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مدينة زوريخ السويسرية، للمشاركة في المنتدى الإقتصادي العالمي في دافوس.

ويثير ترامب قلق النخب السياسية والاقتصادية العالمية بشأن ما يعتزم قوله في المنتدى.

يشار إلى أن ترمب أول رئيس أمريكي يشارك في منتدى دافوس منذ عهد بيل كلينتون منتصف التسعينات.

ومن المقرر أن يلقي ترامب كلمة في اليوم الختامي للمنتدى بمشاركة 70 من رؤساء الدول والحكومات إلى جانب مشاهير ومديري شركات ومصرفيين كبار.

وأشار التقرير إلى قراري ترامب الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ واتفاقية الشراكة عبر الأطلسي وتهديده بالانسحاب من الاتفاق النووي بين إيران والقوى الغربية لكبح البرنامج النووي الإيراني.

وقال كلاوس شواب مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيسه التنفيذي: "يمنحنا التعافي الاقتصادي الآخذ في الزيادة فرصة لا يسعنا إهدارها وهي رأب الصدوع التي سمحت بإضعاف المؤسسات العالمية والمجتمعات والبيئة".

وبينما ينتظر كبار المسؤولين عن رسم السياسات وكبار المديرين التنفيذيين في العالم كلمة ترمب في دافوس الجمعة، يبدون في لقاءات خاصة عدم تصديقهم بل وسخطهم على سياسته الخارجية وتراجعه في قضايا بيئية، وولعه بالتعليقات البراقة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

كما يشعر القادة الأفارقة بالإهانة بعد أن تردد أن ترمب وصف دولهم بالحثالة رغم أنه نفى ذلك. وينتقد قادة أمريكا اللاتينية تراجعه عن اتفاق التجارة الحرة لدول المحيط الهادي؛ ويقول بعض كبار المديرين إنهم رفضوا دعوات لمقابلته خلال القمة.

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