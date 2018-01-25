"بيل غيتس" يتعهد يتقديم مساعدات للقضاء على الملاريا

أخبار الآن | دافوس - سويسرا (رويترز)



تعهد رجل الأعمال بيل غيتس أمس الأربعاء بتقديم 31 مليون دولار لصندوق جديد يهدف للقضاء على مرض الملاريا في سبع دول بمنطقة أميركا الوسطى، إضافة إلى جمهورية الدومنيكان، وفي بيان مشترك مع بنك «التنمية للدول الأميركية» ومؤسسة «كارلوس سليم»، قال غيتس إن «صندوق المبادرة الإقليمية للقضاء على الملاريا سيجمع تمويلات جديدة تبلغ إجمالاً 83.6 مليون دولار، لضمان أن يظل الاهتمام بمرض الملاريا أولوية قصوى للصحة والتنمية، على رغم تراجع أعداد حالات الإصابة".



وذكرت مؤسسة «بيل وميليندا غيتس» الخيرية في بيان أن «الأموال الجديدة ستسهم أيضاً في زيادة التمويل المحلي بأكثر من مئة مليون دولار والأموال الموجودة للمانحين في المنطقة، بما قيمته 39 مليون دولار بحلول العام 2022».

وعلى رغم تراجع حالات الإصابة بالملاريا في أميركا الوسطى بأكثر من 90 في المئة منذ العام 2000، توقف التقدم للقضاء على المرض الذي ينقله البعوض ولا تزال بلدان كثيرة في المنطقة تواجه مشكلات رئيسة مع الملاريا، وأعلنت «منظمة الصحة العالمية» أنه تم تسجيل أكثر من 40 ألف و 270 حالة إصابة مؤكدة بالملاريا في 2016 في أميركا الوسطى وجمهورية الدومنيكان وهايتي.

وأكد غيتس ان التعاون سيساعد في سد «الفجوات المالية والتقنية في المنطقة، وسيقوي الأنظمة الصحية للتعامل مع أمراض أخرى ينقلها البعوض مثل فيروس زيكا وحمى الدنج والشيكونجونيا»، وعالمياً، تصيب الملاريا حوالى 216 مليون شخص سنوياً، وتتسبب في وفاة حوالى نصف مليون منهم. وغالبية الوفيات بين الرضع والأطفال الصغار في المناطق الأشد فقرا في القارة الأفريقية، وكشفت منظمة الصحة أنه في 2016 تم استثمار 2.7 بليون دولار في جهود السيطرة والقضاء على الملاريا في العالم.



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