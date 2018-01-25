باكستان تدين الهجوم على منظمة "أنقذوا الأطفال" في أفغانستان

أخبار الآن | اسلام اباد - باكستان (وكالات)



دانت وزارة الخارجية الباكستانية الهجوم الذي استهدف منظمة "أنقذوا الأطفال" في إقليم نانجرهار بشرق أفغانستان، والذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 25 آخرين، ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الخميس عن محمد فيصل المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، قوله إن إسلام آباد تدين الهجوم الإرهابي في منطقة جلال آباد، معربا عن قلق بلاده إزاء توسع تنظيم داعش في أفغانستان بعد تبنيه للهجوم.



وصرح مسئولون أفغان أمس الأربعاء بأن عناصر مسلحة نظمت هجوما منظما استهدف منظمة "أنقذوا الأطفال" غير الحكومية، وبدأ الهجوم بسيارة مفخخة اقتحمت بوابة مقر المنظمة، في محاولة من العناصر المسلحة لإفساح المجال لمسلحين للدخول إلى مجمع المنظمة وتأمين مواقعهم استعدادا لصد القوات الأمنية.

وأسفر الهجوم عن مقتل أربعة أشخاص، من بينهم اثنان من طاقم حراسة المنظمة، وإصابة 25 آخرين، فيما تمكنت القوات الأمنية من تصفية أربعة مسلحين وإنهاء حصار المنظمة، من جانبها أعلنت منظمة "أنقذوا الأطفال" تعليق عملها في أفغانستان عقب الهجوم، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسئوليته.



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