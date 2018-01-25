الأمم المتحدة تدعو "ميانمار" للسماح بدخول مخيمات الروهينغا

أخبار الآن| دافوس (رويترز)



دعت الأمم المتحدة ميانمار، إلى السماح لمنظمات الإغاثة بدخول مخيمات أقامتها لعشرات الآلاف من اللاجئين الروهينغا المسلمين، قبل عودتهم إلى ديارهم التي تركوها هرباً من العمليات العسكرية لجيش ميانمار، وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قالت في وقت سابق هناك قيود مستمرة على دخول منظمات الإغاثة ووسائل الإعلام وغيرهم من المراقبين المستقلين.



وفر ما يربو على 688 ألفًا من مسلمي الروهينغا إلى بنغلادش منذ 25 أغسطس من العام الماضي بعدما شن جيش ميانمار حملة في شمال ولاية راخين وسط تقارير شهود عن عمليات قتل ونهب واغتصاب، ويعتبر الكثيرون في ميانمار ذات الأغلبية البوذية الروهينغا مهاجرين غير شرعيين من بنجلادش. ووصفت الأمم المتحدة حملة جيش ميانمار بأنها تطهير عرقي.

اقرأ أيضا:

الروهينغا يصفون خطة إعادة اللاجئين من بنغلاديش بالمخادعة

















