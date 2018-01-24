هجوم جارٍ ضد منظمة "أنقذوا الأطفال" في أفغانستان

أخبار الآن| جلال اباد - أفغانستان (أ ف ب)



اقتحم عدة مسلحين مقر منظمة "انقذوا الاطفال" غير الحكومية البريطانية في جلال اباد كبرى مدن شرق افغانستان في هجوم لا يزال جاريا صباح الاربعاء، بحسب ما افادت مصادر متطابقة اشارت الى سقوط 11 جريحا على الاقل.

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية نانغرهار عطاء الله خوجياتي إن انتحاريا فجر سيارة مفخخة عند مدخل منظمة انقذوا الاطفال في مدينة جلال اباد ثم دخلت مجموعة من المسلحين المجمع وحتى الان تم نقل 11 شخصا الى المستشفيات.

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وقال محمد امين الذي كان داخل المجمع عندما وصل المهاجمون انه سمع "انفجارا كبيرا"، وتابع امين لوكالة فرانس برس "لقد جرينا في محاولة للاختباء ورأيت مسلحة يطلق قذيفة +آر بي جي+ على البوابة الرئيسية لاقتحام المجمع فقفزت من النافذة"، ما ادى الى اصابته في ساقه.



وقال شاهد اخر تم الاتصال به داخل مقر المنظمة ان اطلاق النار لا يزال مستمرا "اسمع طلقات من داخل المجمع"، وكانت عربة على الاقل تابعة للامم المتحدة مشتعلة امام المقر، ويأتي الهجوم بعد ايام على هجوم لطالبان على فندق فاخر في كابول اوقع 22 قتيلا على الاقل معظمهم من الاجانب.



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