ميانمار تعيد لاجئي الروهينغا غير المدرجين في القوائم الحكومي

أخبار الآن| بورما - ميانمار (وكالات)

ذكر مسؤول بإدارة الهجرة أن ميانمار ستعيد إرسال لاجئي الروهينغا ، الذين فروا من حملة عسكرية وحشية في غرب البلاد إلى بنغلاديش، إذا لم يكونوا مدرجين على الوثائق الحكومية، وسط تعثر عمليات إعادتهم إلى الوطن.

وذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء أن ميانمار اتصلت بسفارة بنغلاديش بشأن حدوث تأخير في عملية إعادة الروهينجا إلى وطنهم، التي كان من المقرر أن تبدأ أمس الثلاثاء، تماشيًا مع اتفاق ثنائي، جرى التوقيع عليه في نوفمبر العام الماضي.

وقال مدير إدارة الهجرة بمنطقة ماونجداو، يو كو كو تاو "سنعيدهم إلى بلادهم أو سنتخذ إجراء بالقانون، إذا عاد شخص ما ولم يكن مدرجًا على القائمة، إذا كانوا يعيشون هنا قبل ذلك سنقبلهم".

وفي ميانمار، التي تقطنها أغلبية بوذية، يتم حرمان المسلمين من أقلية الروهينجا من الحصول على حقوقهم الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم ويتم منعهم من الحصول على المواطنة، بموجب قانون المواطنة، لعام 1982 في ميانمار، وكان نحو 655 ألف شخص قد فروا إلى بنغلاديش، بعد أن بدأت القوات الحكومية عمليات أمنية في أعقاب هجمات من قبل مسلحي الروهينجا في أغسطس العام الماضي.



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