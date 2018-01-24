محاكمة مسؤولين ب "فيسبوك" بعد نشر أحد المستخدمين مقاطع لداعش

أخبار الآن| نيوكاسل - بريطانيا (رويترز)

أدانت محكمة نيوكاسل موظفي ومسؤولي الفيسبوك، بعد سماحهم لأحد مستخدميهم بنشر مقاطع فيديو تروج للتنظيم داعش، وتشجع الهجمات الانتحارية والقتل، وتعود أحداث الواقعة إلى اكتشاف حساب على الفيسبوك لشاب سوري الأصل يدعى عبدالرحمن الشرباتي، 31 عاما، والذي ينشر خلاله العديد من مقاطع الفيديو التي تروج للتنظيم داعش وبعض الفيديوهات التي تصور عمليات الإعدام وتشجيع الأطفال على القتل والعنف، تم تفعيل حسابه بالرغم من محتواه الارهابي.

وذكرت التحقيقات أنه بالرغم من منافاة مقاطع الفيديو لقوانين موقع "الفيسبوك"، إلا أنها سمحت للشاب "عبدالرحمن" بنشرها بعد طلبه إعادة تفعيل حسابه، وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أنه تم اعتقال، عبدالرحمن، في منزله في سندرلاند، وبالرغم من محاولاته لإثبات برائته ونفيه للتهم، إلا أنه تم تقديمه للمحاكمة.



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